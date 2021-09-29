Peopletalk запустил проект про паралимпийцев «Все ограничения – у тебя в голове»

Издание Peopletalk запускает проект о паралимпийском спорте и героях Паралимпиады «Все ограничения – у тебя в голове».

В проекте собраны истории преодоления преград и обстоятельств девяти паралимпийских спортсменов, боровшихся за медали в Токио, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Большой спорт – это большое испытание. Не только физическое, но и психологическое. На пути к заветной награде спортсмену нужно преодолеть множество трудностей и проявить чудеса выносливости, целеустремленности, веры в себя, чтобы в итоге стать лучшим. Пот, слезы, кровь, выматывающие тренировки, зашкаливающее напряжение… Вот с чем сталкиваются олимпийские атлеты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2021 год, по данным Росстата, в РФ проживает 11,6 млн инвалидов. На Играх в Токио российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, что стало рекордом для сборной за всю историю ее участия в Паралимпиаде.

«Редакция PEOPLETALK знает, что иногда героизм – это не победить, героизм – это продолжать бороться. Участники этого проекта могли в любой момент отчаяться и пасть духом. И никто не смог бы упрекнуть их в отсутствии воли или слабохарактерности. У них была миллион и одна причина сдаться, но они не сдались. Как результат – они в числе лучших спортсменов в мире. Их достижения – наглядный пример того, что все главные ограничения – у нас в голове», – отмечается в пресс-релизе.

В проекте «Все ограничения – у тебя в голове» собраны истории бронзового призера Паралимпиады в Токио по плаванию Аделины Разетдиновой, участника Игр по волейболу Анны Годовицыной, бронзового призера по бегу Анастасии Соловьевой, участницы Паралимпиады по плаванию Анастасии Диодоровой, чемпиона по толканию ядра Дениса Гнездилова, бронзового призера по стрельбе из лука Елены Крутовой, участницы Игр по плаванию Зои Щуровой, бронзового призера по прыжкам в длину Никиты Котукова, участника Игр по волейболу Светланы Чураковой.

Ранее президент Владимир Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир.