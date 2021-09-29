 

Hürriyet Daily News узнала, о чём будут говорить Путин и Эрдоган

29.09.2021, 5:14, Новости дня
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29 сентября Владимир Путин проведёт в Сочи переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, основной темой встречи станет недавняя эскалация конфликта в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, российский и турецкий лидеры обсудят также Афганистан и Ливию, говорится в статье.


Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин проведут личную встречу в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить недавнюю эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб, где российские и сирийские силы активизировали военные операции против оппозиционных группировок, пишет Hürriyet Daily News.

Как поясняет издание, Турция обеспокоена тем, что любое крупное военное нападение на Идлиб может спровоцировать новый приток беженцев к её границам.
 
В Кремле заявили, что Эрдоган и Путин также обменяются мнениями о событиях в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы*, и в Ливии, где в конце декабря 2021 года пройдут важные выборы.
 
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после обсуждения региональных вопросов президенты обсудят экономические связи.
 
Эрдоган отправится в Сочи в рамках однодневной поездки в Россию. Оба президента, как ожидается, сделают заявление для прессы по итогам переговоров. Последняя личная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Москве.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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