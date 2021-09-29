France 24 о покупке Грецией французских военных кораблей – «первый смелый шаг к стратегической автономии Европы»

На фоне обострения напряжённости с историческим противником Турцией Греция договорилась с Францией о приобретении у неё трёх фрегатов, передаёт France 24. По мнению канала, эти договорённости стали первым смелым шагом к стратегической автономии Европы.

Первый смелый шаг к стратегической автономии Европы. С точки зрения Эммануэля Макрона, подписанное во вторник оборонное соглашение между Францией и Грецией может обеспечить серьёзный импульс для амбиций ЕС в сфере безопасности.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Это партнёрство способствует европейской независимости, укреплению суверенитета Европы, а также миру и безопасности на международном уровне.

Сделка на 3 миллиарда евро по приобретению Афинами трёх французских фрегатов была частью более масштабного соглашения в сфере безопасности, которое предусматривает взаимную поддержку и совместные действия на определённых уровнях. Этот документ закрепил за Грецией статус ведущего покупателя французских вооружений, поскольку ранее в этом году она договорилась о закупке 24 истребителей Rafale.

Нынешную сделку, заключённую на фоне обострения напряжённости между Грецией и её историческим противником Турцией, греческий премьер Кириакос Мицотакис назвал «критически важной в плане достижения военной независимости Европы».

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Европа должна быть способна независимым образом отстаивать свои собственные национальные, географические и трансевропейские интересы. И ей не нужно ждать, хотя это и может казаться необходимым, содействия со стороны НАТО или ООН.

Эммануэль Макрон уже давно выступает за развитие Европой своего собственного оборонного потенциала. Эту точку зрения подкрепило недавнее решение Австралии, которая ранее в этом месяце отменила в последнюю минуту сделку на несколько миллиардов евро по закупке подводных лодок. Этот инцидент привёл к дипломатической перепалке, в результате которой Париж отозвал своих послов из Канберры и Вашингтона.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.