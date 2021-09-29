 

Мнение: РКН потребовал в кратчайшие сроки разблокировать RT DE

29.09.2021, 5:10, Разное
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РКН потребовал в кратчайшие сроки разблокировать RT DE

Роскомнадзор требует от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube, сообщается в письме ведомства, адресованного Google.
"Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения", – говорится в сообщении.
Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google.
"Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам", – говорится в тексте письма.

https://ria.ru/20210928/roskomnadzor-1752235528.html – цинк

Интерес конечно представляет реакция Роскомнадзора в случае отказа Google разблокировать RT DE. Потому что сказав А, затем надо говорить и Б, то есть что-то закрывать в ответ в рамках симметричной или асимметричной реакции.
Так как основная претензия обращена не к Германии (как у Симонян требовавшей закрыть немецкие СМИ), а к Гуглу (как владельцу Ютуба), основные рестрикции должны в теории затронуть не немецкие СМИ, а именно сервисы Гугл на территории России. Но это в случае отказа. Так что осталось немного подождать.

Источник: Colonel Cassad



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