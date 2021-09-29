Мнение: Гениальные стихи

Но чтобы ими в полной мере насладиться, надо еще хотя бы какие-то стихи знать, Горького хотя бы.

Над седой равниной моря ветер тучи собирает.

А потом их разбирает. Чтоб затем опять собрать.

По седой равнине моря мчится к гибели «Титаник»,

Многовёсельный корабель с парусами и трубой.

Пассажиров в нем две тыщи. И три тыщи кочегаров.

Они мечут в топку уголь, доски, стулья и тряпье,

Они дуют в парусину и гребут в четыре смены.

Чтобы их корабель мчался всех быстрее на Земле.

Вдоль седой равнины моря зайчик прыгает зеркальный.

То Ди Каприо прелестный смотрит на себя в трюмо.

У него большие планы. У него сегодня встреча.

У него любовь до гроба. На котором и плывет.

От седой равнины моря к облакам баклан взмывает

И туда-сюда летает, брючной молнии подобный.

Им любуются матросы, боцман, лоцман, кок и мичман,

Капитан и рулевые. И никто не смотрит вдаль.

Под седой равниной моря айсберг прячется огромный,

Тихо плавает в надежде, что наткнется кто-нибудь.

Он старается не таять, чтобы быть потяжелее.

Он привык одним ударом все, что плавает, топить.

Для седой равнины моря нету в принципе различий,

Что там весь корабль утонет, что Ди Каприо один.

По-иному мыслят рыбы, они держатся поближе,

Белый айсберг их союзник, их кормилец и отец.

На седой равнине моря дело близится к развязке.

– Титры! Скоро будут титры! – чайки быстрые кричат.

В общем, сам конец трагичен. Бум – и все. Буль-буль – и точка.

Я вообще не понимаю, нахер строят корабли…