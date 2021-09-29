 

Культ киноличности

29.09.2021, 4:48, Разное
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Памяти Кирилла Эмильевича Разлогова.

Кирилл Разлогов. Фото: РИА Новости

Из всех его многочисленных должностей, научных степеней и званий, пожалуй, самым важным в последние десятилетия было его руководство программой Московского международного фестиваля, институции для многих сомнительной и с политической, и с экономической точки зрения. Но благодаря Разлогову и его команде отборщиков для российских синефилов показы на ММКФ были возможностью соединения с мировым кинематографом. С режиссерами, с фильмами — старыми и самыми новыми, — которые по многим причинам во впадающей в мракобесие стране не могли быть показаны.

Разумеется, прежде всего, он был просветителем.

Его авторская программа «Культкино» на канале «Культура» — не просто лекция, предваряющая кинопоказ. Это разговор о явлении культуры, о многоликом непрерываемом кинопроцессе, о едином пространстве, в котором живут китайское или монгольское кино, Голливуд и авангард, Годар и Хичкок, Барнет и Луцик с Саморядовым.

Кстати, в проекте «Новой газеты» о фильмах 90-х «Кино, которое мы потеряли», Кирилл Эмильевич выбрал для своей рецензии «Окраину» Луцика и Саморядова.

…Я защищала кандидатскую. Разлогов был оппонентом. ВГИК — ведущей организацией. И одна вгиковская тетенька написала поверхностный и кусачий отзыв. Кирилл Эмильевич вышел со стопкой листков: «Вот это мой официальный текст о междисциплинарной диссертации Малюковой. Его можно прочитать, кому интересно, — отложил листки в сторону. — А я буду оппонировать совершенно неубедительному отзыву кафедры киноведения ВГИКа».

Мы с ним нередко спорили, порой по очень существенным вопросам, порой публично (последняя дискуссия была на «Эхе Москвы»), но при этом никогда не ссорились. И никогда не убывало мое восхищение его энциклопедическими знаниями кино от киноавангарда до видеоарта, от Орсона Уэллса до французской волны, погруженностью в науку о кинематографе, культуре, ощущением личной сопричастности великому Синема, какой-то особой близости с титанами, с которыми он говорил на одном языке.

Светлая память!

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета



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