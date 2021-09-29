 

Лукашенко допустил возможность стать главой Всебелорусского народного собрания

29.09.2021, 4:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить.

В ходе расширенного заседания Конституционной комиссии, которая разрабатывает проект нового основного закона, Лукашенко прокомментировал разговоры о том, что он может занять пост председателя ВНС и в этом качестве определять, кто будет президентом республики, передает БелТА. 

По информации агентства, Лукашенко отметил, что «даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ».

Также президент Белоруссии предлагает в новой конституции наделить Всебелорусское собрание правом внесения изменений в основной закон страны.

«Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения конституции. Законотворчество – это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», – сказал он. 

Ранее сообщалось, что согласно проекту новой конституции Белоруссии экс-президенты страны будут пожизненно входить в состав Всебелорусского народного собрания. 

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. В июле Лукашенко вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики.



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