КНДР объявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», сообщила Rodong Sinmun.

По имеющимся у издания сведениям, испытания прошли на одном из полигонов на севере КНДР в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Как отмечает издание, военные КНДР также убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, передает ТАСС.

Информации о том, какое расстояние пролетела ракета, не приводится. «Хвасон-8» была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.

«В настоящее время у нас нет ничего нового, о чем мы могли бы сообщить», – сообщил официальный представитель Пентагона Мартин Мейнерс в ответ на просьбу прокомментировать сообщение центральной газеты КНДР об испытаниях «Хвасон-8»

Накануне в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников.

Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.