 

Назван выигравший от высоких цен на газ в Европе российский регион

29.09.2021, 4:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВысокие цены на газ в Европе дадут властям Петербурга дополнительные возможности для развития города, бюджет северной столицы уже в 2021 году начнет получать налоговые поступления от Газпрома, сообщила вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.

«В августе 2021 года Газпром завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге и по итогам года можно будет более точно оценить объем средств, который город получит на свое развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 млрд рублей, а в 2022 году – уже около 40 млрд рублей», – приводит слова Караваевой РИА «Новости».

Уже сейчас власти города планируют выделить дополнительные средства на различные направления, в том числе транспортную инфраструктуру, отметила вице-президент ЦСР.

«Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», – отметила Караваева.

Рост цен на газ в Европе положительно влияет на прибыль российской компании: только за первое полугодие 2021 года прибыль Газпрома составила 995,52 млрд рублей против 45,46 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

«Уже с уверенностью можно говорить о хороших показателях по итогам 2021 года. Что еще более важно, растут и налоговые поступления. Так, налог на прибыль составил за полугодие 2021 года 245,7 млрд рублей, тогда как за этот же период 2020 года – 62,26 млрд рублей», – сказала Караваева.

Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик. Фактически полученные дополнительные доходы будут направлены на реализацию новых проектов и решение задач по развитию регионов.

В начале августа Газпром официально сменил прописку, переехал в 462-метровый небоскреб «Лахта-центр». Президент Владимир Путин отмечал, что переезд штаб-квартиры Газпрома в Петербург уже в этом году даст городскому бюджету дополнительно 17 млрд рублей доходов, а в следующем – порядка 40 млрд рублей.

Напомним, в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом в Fitch не исключили дальнейшего роста цены на газ в Европе.



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