Мнение: Инфобарбаросса

МИД РФ официально призвал принять необходимые симметричные запретительные меры в отношении немецких СМИ на территории России, а также в отношении Ютуба. Такие меры называются единственно возможными и необходимыми.

Заявление МИД России в связи с удалением видеохостингом "Ютюб" без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга РТ

Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга РТ подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга «Ютюб», совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны.

Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы РТ – «RT DE» и «Der Fehlende Part». Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут.

Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг «Ютюб» пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д.

Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации.

Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными «нормами и ценностями», американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации.

Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идёт об «Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации.

С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации.

По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4872544 – цинк

—