Мнение: Среда! Шоколадница! Страна Утраченной Эмпатии!!

В стране темнеет. Тень падает на московский Центр, на Китай-город, на Лубянский проезд, на постоянно ремонтируемый Политехнический музей и расположенную прямо напротив него, возле самого входа в метро “Шоколадницу”…

Тучи сгущаются, надо сказать, неумолимо – вот уже ковидобесы зловеще сообщают, что два региона уже ввели у себя “куар-коды” на посещение увеселительных заведений, фитнес-клубов, музеев, театров – и вот-вот введут на посещение общепита. Это как черная тень наползает – и спасу нет, бежать некуда. Они хотят проколоть всех и понимают, что это возможно только путем террора.

То есть, стало быть, и в Москве робот Собянин уже практически готов ввести свой любимый запрет на посещение общепита для “непроколотых”. Это может быть уже на этой неделе, может быть со следующего понедельника (московские власти, как я заметил, любят вводить свои запреты и локдауны с понедельника). А что это значит? Это значит, друзья, что скоро мою (точнее, нашу) Шоколадницу на Китай-городе снова прикроют на неопределенный срок! А я в ней и так, в связи с разъездами, не был уже добрых 4 месяца!

В связи с этим дедлайном я решил, пока не поздно, провести прямо завтра (а точнее, уже сегодня) свою осеннюю СРЕДУ В ШОКОЛАДНИЦЕ! в среду на старом месте – в “Шоколаднице”, жду всех смельчаков и всех отчаянных девушек в Шоколаднице на Китай-городе на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

Да, сегодня, 29 сентября, 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора! Заодно поведаю о своих приключениях и перепетиях предвыборной борьбы этого избирательного сезона, причем в разных местах и даже часовых поясах нашей необъятной родины. Право, такого беспредела я за все 20 лет практики еще не видел – рассказать есть о чем!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, 29 сентября, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. До встречи!