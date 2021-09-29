 

Мнение: Среда! Шоколадница! Страна Утраченной Эмпатии!!

29.09.2021, 4:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В стране темнеет. Тень падает на московский Центр, на Китай-город, на Лубянский проезд, на постоянно ремонтируемый Политехнический музей и расположенную прямо напротив него, возле самого входа в метро “Шоколадницу”…

Тучи сгущаются, надо сказать, неумолимо – вот уже ковидобесы зловеще сообщают, что два региона уже ввели у себя “куар-коды” на посещение увеселительных заведений, фитнес-клубов, музеев, театров – и вот-вот введут на посещение общепита. Это как черная тень наползает – и спасу нет, бежать некуда. Они хотят проколоть всех и понимают, что это возможно только путем террора.

То есть, стало быть, и в Москве робот Собянин уже практически готов ввести свой любимый запрет на посещение общепита для “непроколотых”. Это может быть уже на этой неделе, может быть со следующего понедельника (московские власти, как я заметил, любят вводить свои запреты и локдауны с понедельника). А что это значит? Это значит, друзья, что скоро мою (точнее, нашу) Шоколадницу на Китай-городе снова прикроют на неопределенный срок! А я в ней и так, в связи с разъездами, не был уже добрых 4 месяца!

В связи с этим дедлайном я решил, пока не поздно, провести прямо завтра (а точнее, уже сегодня) свою осеннюю СРЕДУ В ШОКОЛАДНИЦЕ! в среду на старом месте – в “Шоколаднице”, жду всех смельчаков и всех отчаянных девушек в Шоколаднице на Китай-городе на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

Да, сегодня, 29 сентября, 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора! Заодно поведаю о своих приключениях и перепетиях предвыборной борьбы этого избирательного сезона, причем в разных местах и даже часовых поясах нашей необъятной родины. Право, такого беспредела я за все 20 лет практики еще не видел – рассказать есть о чем!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, 29 сентября, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. До встречи!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Решетова о воспитании сына: “На Ламбу придется заработать самому”

20.01 / Ученые: Осы-полисты способны узнавать друг друга «в лицо», как люди

02.02 / Лавров допустил освобождение Навального в случае признания Крыма российским

10.08 / Коронавирус в России: выявлено более 892 тысяч зараженных

19.09 / Редкие животные

28.06 / «Если постоянно переписывать Библию, она утратит авторитет»

23.03 / Из редакционной почты

04.07 / Мнение: Семейный узник

26.06 / Суд приговорил к 22,5 года лишения свободы полицейского Дерека Шовина

22.04 / Директор ФБК Иван Жданов: Путин еще пожалеет, что загоняет нас в подполье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика