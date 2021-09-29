Эксперт: Деятельность Навального и его соратников подпадает под статью об экстремизме

Активисты Навального выступали с призывами к насильственному изменению конституционного строя, собирали незаконные акции, а также помогали Западу вводить санкции против собственной страны. Теперь к ним применят нормы законов РФ в полном объеме, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение СК возбудить против блогера Алексея Навального дело о создании экстремистского сообщества.

«Деятельность блогера Алексея Навального и его соратников подпадает под статью об экстремизме. Причем, деятельность этого сообщества, которое я бы назвал «сектой сторонников Навального», давно вызывала много вопросов. В частности, почему им многое сходило с рук, тогда как за меньшие деяния другие граждане получали серьезные наказания. Кто-то за один пост в соцсетях попадает под суд, а «сектанты Навального» уже столько лет пытаются подорвать государственный строй России. А это в чистом виде экстремизм», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«В законе об экстремизме очень четко даны определения всем подобным деяниям. Безусловно, деятельность всей этой «секты» прямо попадает под букву этого закона», – добавил эксперт. По его словам, активисты Навального выступали с призывами к насильственному изменению конституционного строя, собирали незаконные уличные акции, а также помогали зарубежным правительствам вводить санкции против собственной страны.

«Я, кстати, не исключаю, что Навальный и его сторонники выходили сухими из воды по той причине, что о них много говорила западная медиа-индустрия, тем самым как бы «прикрывая» ее от преследования. Но наконец-то практика попустительства закончилась. Теперь к ним применяются нормы российских законов в полном объеме», – полагает эксперт.

Эксперт не исключает, что непосредственный повод к возбуждению уголовного дела возник в ходе избирательной кампании. «Последней каплей, переполнившей чашу терпения следствия, видимо, стала попытка Навального обеспечить вмешательство зарубежных политических сил в результаты наших выборов. Правда, многое из истории такого вмешательства осталось за кадром, так как сторонникам Навального и не удалось провернуть свою аферу. Американские IT-корпорации в итоге все же удалили приложения, связанные со сторонниками Навального, по запросу соответствующих российских госструктур. После этого инструментарий для вмешательства у них сильно сократился», – отметил Мартынов.

«Не знаю, добавят ли новый срок самому Навальному к тому, который он уже отбывает, – это вполне возможно. В любом случае: закон о противодействии экстремизму предусматривает жесткие меры вплоть до уголовного наказания. Что касается его соратников, то многие из них, как известно, сейчас находятся за границей. Скорее всего, они будут осуждены заочно», – предположил Мартынов.

Во вторник Следственный комитет возбудил в отношении блогера Алексея Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Также возбуждено дело об участии в этом сообществе против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.

По данным следователей, не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и ликвидирована на территории России), создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. С 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», – указали в СК.

Для этого с 2014 по 2021 годы руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов РФ несогласованные акции, в ходе которых призывали к экстремистской и террористической деятельности.

Среди преступлений, которые вменяются в вину Навальному, Волкову и Жданову, в сообщении СК упоминаются создание некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, призывы граждан к совершению противоправных деяний – к участию в несогласованных митингах 23 и 31 января, а также 21 апреля 2021 года (ч. 2 ст. 239 УК РФ); размещение Волковым и Ждановым в августе этого года в интернете видеоролика, в котором призывали неограниченный круг лиц осуществлять финансирование «Команды Навального» путем перечисления денежных средств и криптовалюты (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ); размещение Волковым и иными неустановленными сторонниками Навального в интернете публикаций с призывами к несовершеннолетним об участии 23 января в несогласованных митингах (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ)», – указали в СК.

Кроме того, участник «Штаба Навального» Мулюков в Уфе 12 июня 2017 года выступил перед гражданами с призывами к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путем проведения революции (ч. 1 ст. 280 УК РФ); участник «федерального» «Штаба Навального» в Москве Зеленский в октябре 2020 разместил в Сети публикации, в которых побуждал к борьбе против существующей государственной власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Сам блогер сейчас отбывает тюремный срок в колонии №2 во Владимирской области. Зимой Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.