 

Мнение: В перестрелке с змагаром погиб сотрудник КГБ Белоруссии

29.09.2021, 3:22, Разное
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Оперативное видео задержания белорусского змагара, во время которого был убит офицер КГБ и застрелен 32-летний змагар Зельцер, работавший программистом.

Жена утырка задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Вероятно получит несколько лет.

По данным СК Белоруссии.

Предварительно установлено, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

"На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", – рассказали в СК.

С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования.


У погибшего сотрудника КГБ остались жена и малолетний ребенок.


Жена утырка.


А это из его инстаграма. Классический случай "перелома мозга".

Не трудно предположить, что теперь с бчб-публикой в КГБ Белоруссии будут еще меньше церемониться.


В Минске люди несут цветы https://t.me/visere/8126?single к зданию КГБ Белоруссии в память о сотруднике погибшем при исполнении.

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad



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