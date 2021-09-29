 

Неизвестный под Вологдой открыл стрельбу из ружья, погиб человек

29.09.2021, 1:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМужчина с ружьем начал стрелять в поселке Вохтога Вологодской области, погибла женщина, сообщил источник в силовых структурах.

«В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина», – сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии уточнили, что к месту происшествия выдвинулись силы быстрого реагирования.

«По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу», – пояснили там.



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