Неизвестный под Вологдой открыл стрельбу из ружья, погиб человек

Мужчина с ружьем начал стрелять в поселке Вохтога Вологодской области, погибла женщина, сообщил источник в силовых структурах.

«В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина», – сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии уточнили, что к месту происшествия выдвинулись силы быстрого реагирования.

«По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу», – пояснили там.