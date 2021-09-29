 

Политолог: Искусственный интеллект не сможет заменить парламент

29.09.2021, 1:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБлагодаря развитию IT-технологий сегодня власти могут узнавать о запросах общества и с помощью искусственного интеллекта, но без парламентского представительства построить сильное государство не получится. Об этом сообщил политолог Глеб Кузнецов, выступая на круглом столе «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованного в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«С одной стороны, парламент сам по себе многим кажется неорганичным, лишним в системе государственной власти, искусственным органом власти. Мы можем внедрить искусственный интеллект, который сам будет измерять волю и запросы граждан по совокупным кликам в «Яндексе». Благодаря этому правительство получит всю информацию, необходимую для формирования государственной политики. Но с другой стороны, само правительство, сама исполнительная власть заинтересованы в партнерстве с общественными силами. Без парламентского представительства построить сильное государство не получится», – считает руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Понятие представительной демократии подразумевает, что партия обязана преследовать в парламенте интересы своего электората, своего класса. Это же прекрасно, когда каждая партия преследует в парламенте свои «классовые» интересы, обсуждая их при этом с представителями других классов. В этом и есть смысл парламентаризма», – напомнил Кузнецов.

Ранее в истории российского парламентаризма политические силы, представленные в Думе, нередко уходили в «эмпиреи», выступали с абстрактных философских позиций прогресса или консерватизма, и это мешало выполнять главную функцию качественного представительства своего избирателя, посетовал Кузнецов. Зато сейчас в обновленной Госдуме представлены все до единой электоральные группы российского общества, уверен он. «Да здравствует классовый эгоизм и площадка, где его можно продвигать!» – воскликнул эксперт ЭИСИ.

Во вторник состоялся круглый стол «ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД» на тему: «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованный совместно ЭИСИ и редакцией газеты ВЗГЛЯД. Эксперты участвовали в дискуссии о Госдуме восьмого созыва в «историческом контексте». Особое внимание было уделено вопросу о том, как преломлялась консервативная и прогрессивная повестка российского парламентаризма в прошлом и чего стоит ожидать от повестки только что избранной нижней палаты парламента.

Выборы в РФ прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы.



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