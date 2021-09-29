 

Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа

29.09.2021, 1:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ.

«Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС.

На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) сообщил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику.

Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».

В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.



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