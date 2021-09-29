Из Винницы в Киев вертолетом доставили донорское сердце для 12-летней девочки

Почки и печень от того же винницкого донора на авто с сопровождением патрульной полиции срочно транспортировали в столицу для пересадки другим больным.

Почки пересадили в клинике “Охматдет” двум девочкам в возрасте 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации.

https://www.facebook.com/vinn.police/posts/4548558828535824

По информации Общественного, донор погиб 27 сентября в ДТП в Винницкой области, его родные разрешили взять органы для трансплантации. Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что донору было 38 лет, он “в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью”.

Министр уточнил, что донорское сердце для девочки доставили в столицу полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 в рамках проекта аэромедицинской эвакуации. Вертолет долетел из Винницы за 50 минут.

“Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы свою жизнь, если бы этого не произошло в ближайшее время. Сердце уже бьется в ее груди!” – написал Монастырский.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4313020918746011

21 сентября во Львове впервые в Украине провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку, рассказал генеральный директор Института сердца Борис Тодуров, участвовавший в операции.

Контекст:

В декабре 2018 года тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Первую аэромедицинскую эвакуацию в Украине провели, как сообщал Минздрав, в феврале 2019 года.

В марте 2021 года Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации. Сообщалось, что в апреле пилотный проект системы внедрят во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а с 1 мая – в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

Для аэромедицинской эвакуации, как заявлял Аваков, используют в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus. “У нас будет флот вертолетный, который будет работать в 2022 году, порядка 75–76 машин”, – говорил он.

В сентябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах оборудуют вертолетными площадками.

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