 

“Шериф” шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Вернидуба вырвала победу у “Реала” в Лиге чемпионов

29.09.2021, 1:24, Новости дня
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На “Сантьяго Бернабеу” “Шериф” забил первым. На 25-й минуте матча с передачи Кристиано ударом головой отличился Джасурбек Яхшибоев.  

“Галактикос” сравняли счет после перерыва с пенальти, сделал это капитан “Реала” Карим Бензема.

Голевую точку на 90-й минуте ударом в “девятку” ворот мадридцев поставил полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тилль.

2:1 – вторая подряд победа “Шерифа” в групповом раунде Лиги чемпионов.

Команда из Тирасполя – лидер квартета D. Донецкой “Шахтер” с одним набранным пунктом пока на последнем месте.

Скриншот: uefa.com
Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов “Шериф” со счетом 2:0 победил в Тирасполе “Шахтер”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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