Житель Минска застрелил сотрудника КГБ, пришедшего к нему с обыском

Силовики убили стрелка ответным огнем.

Житель Минска застрелил из ружья одного из сотрудников КГБ, пришедших к нему в рамках операции «проверка адресов». Об этом сообщают «Еврорадио» и Комитет госбезопасности Беларуси.

По данным журналистов, силовики пришли к сотруднику IT-компании EPAM Systems Андрею З. Он убит ответным огнем. Также в квартире присутствовала женщина, ее судьба неизвестна.

Провластные белорусские телеграм-каналы публикуют смонтированное видео перестрелки, на котором видна съемка и со стороны стрелка, и со стороны сотрудников КГБ. Подлинность видеозаписи не подтверждена. Моменты ранений не запечатлены на записи.

КГБ подтверждает гибель своего сотрудника и стрелка. По версии чекистов, силовики проводили спецмероприятия «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Возбуждено уголовное дело об «убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» (ч.2 ст. 139 УК РБ).

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