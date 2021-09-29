Российские атлеты сдвинули корпус атомного реактора и установили мировой рекорд

На заводе «Атоммаш» в Волгодонске (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) при участии АНО «Сильнейшая нация мира» (СНМ) прошла спортивно-патриотическая акция, в рамках которой команда из четырех атлетов установила мировой рекорд.

Команда атлетов СНМ сдвинули корпус атомного реактора на самоходной тележке общим весом 450 тонн. Атлеты посвятили рекорд всем работникам атомной отрасли, отмечающим 28 сентября свой профессиональный праздник.

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Публикация от Михаил Паллер (@paller_sport)