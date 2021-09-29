 

Арестован организатор восхождения на Эльбрус

29.09.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНальчикский городской суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, Дениса Алимова.

«Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения (…) в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно», – передает сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, задержан в Кабардино-Балкарии, он дал признательные показания.

Напомним, находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. При этом данные о количестве членов команды разнились: изначально сообщалось, что их было 19 человек, затем в турфирме Еlbrus.guide, организовавшей восхождение, сообщили о 20 людях.

Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.

Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказывали обстоятельства трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Участвовавших в спасении альпинистов на Эльбрусе специалистов представят к государственным и ведомственным наградам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Непригодность и отдельный неуд за коронавирус — Болтон причислил Трампа к худшим президентам США

11.07 / Расположение древних гробниц в Судане напоминают карту звездных скоплений

07.09 / Саакашвили cогласился стать премьером Грузии

27.08 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

03.07 / Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

14.02 / Американцы создали полезный для экологии бетон

03.09 / Зеленский проигнорировал «наставления» Порошенко перед встречей с Байденом

06.07 / Экс-первой ракетке мира Аранчи Санчес Викарио пригрозили заключением

08.07 / Компания Xiaomi представила умный матрас

15.09 / Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика