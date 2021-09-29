Арестован организатор восхождения на Эльбрус

Нальчикский городской суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, Дениса Алимова.

«Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения (…) в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно», – передает сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, задержан в Кабардино-Балкарии, он дал признательные показания.

Напомним, находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. При этом данные о количестве членов команды разнились: изначально сообщалось, что их было 19 человек, затем в турфирме Еlbrus.guide, организовавшей восхождение, сообщили о 20 людях.

Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.

Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказывали обстоятельства трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Участвовавших в спасении альпинистов на Эльбрусе специалистов представят к государственным и ведомственным наградам.