 

«Яндекс» переименовал банк «Акрополь» в «Яндекс Банк»

29.09.2021, 1:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКомпания «Яндекс» изменила название банка «Акрополь», приобретенного в июле 2021 года, в «Яндекс Банк», сообщила пресс-служба финансовой организации.

Как подтвердили в пресс-службе «Яндекса», «права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания», передает ТАСС.

«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» 16 июля 2021 года, получив 100% акций банка. В результате «Яндекс» стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. «Яндекс» заплатил за покупку около 1,1 млрд руб.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о планах «Яндекса» купить «Тинькофф Банк». Позже головная компания «Тинькофф банка» – TCS Group – отказалась от сделки с «Яндексом» на 5,5 млрд долларов. В «Яндексе» подтвердили», что компании «не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры». В «Яндексе» отказ от сделки объяснили постоянным ростом требований основателя TCS Group Олега Тинькова.



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