Мнение: 3,14ры – рассасались…



В который раз я пишу в пустоту. Пидерасты – вы где? Вот красиво опустил долларовый миллионер Гарик Мартиросян мудаков. Вот, история показала, кто где с отоплением. Ну, где вы, 3,14ры – кто мне зимой 2021 года доказывал, что Навальный ваш президент. Почему вы такие черти и трусливые мрази? За что мне это?

Прошли выборы. Я просто не понимаю – это что сложно? Я вот пришел лет 11 назад и сказал: меня зовут Влад Серов, я был мудак.

Но, это вы, мрази, которые сейчас язык в жопу засунули – все эти годы называли меня как хотели. А что случилось, пидорги?

На ВАШЕГО, замечу, ВАШЕГО Навального даже вам насрать.

СП-2 достроен, в Европе жопа, Ютуб запрещает обсужать хоть выборы в США, хоть выборы в ФРГ – а вы все проеб… простите, пропали.

Какое же вы все-таки трусливое говно?

Я выходя в Ютуб пересрался. А вы – друзья я пишу не моим подписчикам, а пидорасам, которые все эти годы читают меня и знают – там человек 5 только лично знаю – вы куда убежали?

И в этом прелесть. И я знаю – теперь они будут топить за СССР.

"Жизнь пидорасов по советски в 21 веке" – думаю работу написать. Защищать, правда, будет сложно – там в комиссии будут такие же, вряд ли что-то поменялось.

Счастья вам.

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