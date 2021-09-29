Мнение: Хуситы сбили еще один Scan Eagle
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В Марибе хуситы завалили уже 4-й БПЛА Scan Eeagle сбитый с июня 2021 года.
Дронопад связывают с поставками новых иранских зенитных ракет.
Стоит отметить, что именно такие БПЛА достались в руки Талибана, после бегства США из Афганистана.
PS. Относительно ситуации в Марибе, сообщают о кровопролитных боях к западу и югу от столицы провинции Мариб, с десятками убитых за последние пару дней. ВВС Саудовской Аравии в целях поддержки хадистов нанесли боле 50 авиаударов по войскам хуситов к югу от Мариба (заявлено 4 уничтоженных ББМ и 9 тачанок).
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Источник: Colonel Cassad
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