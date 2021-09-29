 

Мнение: Хуситы сбили еще один Scan Eagle

29.09.2021, 0:40, Разное
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В Марибе хуситы завалили уже 4-й БПЛА Scan Eeagle сбитый с июня 2021 года.
Дронопад связывают с поставками новых иранских зенитных ракет.

Стоит отметить, что именно такие БПЛА достались в руки Талибана, после бегства США из Афганистана.

PS. Относительно ситуации в Марибе, сообщают о кровопролитных боях к западу и югу от столицы провинции Мариб, с десятками убитых за последние пару дней. ВВС Саудовской Аравии в целях поддержки хадистов нанесли боле 50 авиаударов по войскам хуситов к югу от Мариба (заявлено 4 уничтоженных ББМ и 9 тачанок).

Источник: Colonel Cassad



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