Моделей обуви – не счесть, а образов с ней – еще больше: как создавать трендовые осенние аутфиты с ботинками милитари

Ботинки в стиле милитари можно по праву назвать универсальной деталью гардероба. Эта обувь сочетается буквально со всем. Если еще лет десять назад обувь в стиле милитари носили с брюками-карго и штанами мужского кроя, то теперь можно без опаски составлять стильные комбинации с женственными юбками, принтованными костюмами и кардиганами. В этой статье мы расскажем, как осенью 2021 создавать трендовые аутфиты с ботинками милитари.

С пальто, тренчем или пуховиком

Обувь в военном стиле отлично подходит для нестабильной осенней погоды. Толстая подошва и плотная кожа противостоят осенним лужам, слякоти и первым заморозкам.

Пальто, тренч и пуховик – это важная составляющая осеннего гардероба. Теплая верхняя одежда гармонично сочетается с обувью в военном стиле.

Комбинируйте базовое пальто с грубой обувью на шнуровке. Выбирайте верхнюю одежду длины макси, чтобы не заботиться о сочетаемости ботинок с юбкой или брюками.

Холодной осенью не обойтись без уютного пуховика. В этом сезоне особенно актуальны стеганые модели. Выбирайте пуховик базовых расцветок. Нейтральные модели сочетаются с обувью различной цветовой гаммы. В том числе и с черными ботинками на шнуровке.

С юбками

Остро и актуально смотрится комбинация грубых ботинок в стиле милитари и юбок. Такое сочетание выигрывает за счет разницы фактур. Грубая обувь и легкая юбка – идеальная пара.

Какую длину юбки выбрать? Стилисты не дают однозначного ответа. С грубыми ботинками на шнуровке хорошо смотрятся модели длины макси из плотного трикотажа. Такая юбка, прикрывающая голени, подходит для осенних холодов. Дополните образ теплым свитером.

С грубой обувью хорошо смотрится и юбка средней длины. Лаконичную черную миди сочетайте с массивными ботинками – и стильный офисный лук готов. Разбавьте черный монохром ярким верхом – свитером, жакетом или плотной рубашкой.

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Осень – это не повод отказываться от любимых мини-юбок. Мини хорошо смотрится не только с элегантными ботильонами, но и с грубыми ботинками. Чтобы лук не был чересчур открытым, наденьте кожаную рубашку, объемную косуху или удлиненный жакет.

С костюмами, свитерами и кардиганами

Яркий костюм с жакетом и кюлотами – необычная деталь гардероба.

Вы можете легко замиксовать столь нестандартную вещь с чем-то более нейтральным. Например, с лаконичными ботинками на шнуровке. Грубая обувь – отличный нейтрализатор для ярких принтованных вещей.

Осенью 2021 актуальны гиперобъемные свитера, которые можно носить в качестве туники. Отличительная деталь кроя – максимально длинные рукава, в которые вы можете спрятать ладони. Чтобы составить актуальный образ, сочетайте такой объемный свитер с обувью на толстой подошве. Конечно, холодной осенью есть смысл надеть плотные колготки телесного цвета.

Не теряют своей актуальности и кардиганы. Если вы устали от трикотажных моделей, обратите внимание удлиненные кардиганы из денима, замши и прочих плотных материалов. Длинный кардиган, имитирующий платье, хорошо смотрится с обувью в военном стиле. Чтобы лук выглядел цельным, подберите водолазку и сумку под цвет обуви.