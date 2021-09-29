 

“До реанимации народ доходит очень быстро”. Врач рассказала, чем симптомы COVID-19 сейчас отличаются от прошлогодних

29.09.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Федорова написала, что сейчас коронавирусная болезнь быстро развивается, причем большинство больных не теряют обоняние и вкус.

“По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего”, – подчеркнула врач.

По словам Федоровой, болезнь начинается с першения в горле и насморка, симптомов обычной простуды, на более поздних стадиях появляются кашель и одышка.

“Температура не очень высокая (бывает 37,2–37,5, а поражение легких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы”, – описала она.

При этом врач подчеркнула, что пишет о типичной сейчас картине заболевания, но не имеет в виду “Дельту” или еще какой-то конкретный штамм, поскольку возможности точно идентифицировать его все равно нет и “судя по клинике, это уже и не совсем классическая “Дельта”, а нечто промутировавшее в который раз”.

Она посоветовала в случае болезни показаться семейному врачу, пить противовоспалительное, промывать нос солевым раствором, пить много воды и не пытаться самостоятельно принимать антибиотики без решения врача.

Федорова также сообщила, что по состоянию на 27 сентября больница, которую она возглавляет, заполнена, реанимационных мест нет. Она подтвердила, что сейчас стали чаще болеть молодые люди, причем они не переносят болезнь легче. 

“Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз – тоже. Уже и такие есть. И все три раза – подтверждение ПЦР”, – добавила врач.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4911337748879370&id=100000095792295

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 28 сентября в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 55,9 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин в конце сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Понять и простить – Германия строит газопровод в обход Польши, но в душе ей тяжело

10.02 / Главу штабов Навального объявили в розыск по странам СНГ

28.06 / “Он воплощал все мои мечты. В такого грех не влюбиться”. Экс-участнца “НеАнгелов” Вика прокомментировали слухи о романе с Никитиным

11.08 / Американцы представили план поиска следов жизни на спутнике Сатурна

07.10 / Премьер Польши – Минск может рассчитывать на помощь ЕС — но только после «демократизации»

24.11 / Пентагон сообщил о начале мероприятий в рамках передачи власти Байдену

04.02 / «Прогресс» доставит на МКС азот и заплатки для устранения утечек воздуха

10.09 / Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

26.09 / Полиция слезоточивым газом отогнала демонстрантов от дома мэра Ниццы

20.07 / Эксперт объяснил высокое место РФ в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика