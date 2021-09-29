Против Навального и его соратников возбудили дело об экстремистском сообществе

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального (ч. 1 ст. 282.1 УК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По этому же делу проходят также соратники политика Леонид Волков и Иван Жданов.

Против Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова «и иных лиц» возбудили дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Как заявили в СК, Навальный создал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* с целью «осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя», «подрыва общественной безопасности и государственной целостности» РФ и руководил им. К нему присоединились Волков и Жданов.

«В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение «Штабы Навального»* для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России», — заявили в СК.

Также «в целях пропаганды преступной деятельности» в интернете были созданы сайт ФБК, сайт штабов Навального, собственный канал на «YouTube», использовались и соцсети Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и другие, утверждают силовики.

Деятельность сообщества была направлена на «дискредитацию органов власти», и для этого, как говорят в СК, проводились митинги в январе — апреле этого года. В основу дела легли создание ФБК и «призывы» участвовать в акциях и перечислять пожертвования.

СК ПЕРЕЧИСЛИЛ, ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДУЕТ СОРАТНИКОВ НАВАЛЬНОГО:

создание Навальным и руководство им совместно с Волковым и Ждановым ФБК;

призывы на митинги 23 и 31 января и 21 апреля (ч. 2 ст. 239);

размещение Волковым и Ждановым в интернете в августе видеоролика, в котором они «призывали» переводить деньги команде Навального (ч. 1 ст. 282.3);

размещение в интернете Волковым и другими сторонниками «призывов» к несовершеннолетним на несогласованные акции 23 января (ч. 2 ст. 151.2);

участник «штаба Навального» Мулюков в Уфе 12 июня 2017 якобы «призывал к революции» (ч. 1 ст. 280);

участник «федерального» «штаба Навального» в Москве Павел Зеленский в октябре 2020 опубликовал посты, в которых якобы побуждал «к насильственной борьбе против существующей власти» (ч. 1 ст. 280).

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10 августа в отношении Волкова и Жданова возбудили уголовное дело о сборе средств для «экстремистской организации» (ч. 1 ст. 282.3 УК). В конце июня Жданова объявили в международный розыск по делу о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК). Ранее о розыске сообщил сам Жданов, но ему было неизвестно, с чем он связан. Тогда он рассказал, что его адвоката Владимира Воронина не допустили к делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права жителей (ч. 1 ст. 239 УК), которое Следственный комитет возбудил в отношении Жданова, Навального и Волкова.

В феврале суд заочно арестовал Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК).

*Мосгорсуд признал ФБК и «штабы Навального» экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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