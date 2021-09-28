Шоколадные цветовые решения и естественность: модные тренды макияжа осеннего сезона

В этом сезоне преобладают тренды, которые мы достаточно хорошо знаем из социальных сетей. Макияж на осень не обязательно должен быть просто способом украсить себя. Сегодня отчетливо прослеживается зарождающийся культ естественности, а также некоторая игра с косметикой.

Можно поэкспериментировать с довольно интенсивным и даже несколько преувеличенным мейкапом, например, в стиле пин-ап, гранж или же выбрать для себя натуральность. Вот некоторые самые горячие и стильные тренды на осень 2021 года.

Длинные и объемные ресницы

Этот тренд макияжа смотрится очень интересно и эффектно. Длинные и пышные ресницы помогут придать глазам больше выразительности и глубины. Это просто отличное решение, когда нам приходится ежедневно носить маски.

Ключом к такому макияжу является грамотно подобранная тушь. Чтобы сделать ресницы более красивыми, длинными и объемными всего лишь при помощи одного слоя туши, стоит использовать конусообразную кисточку или же в форме песочных часов.

Такая кисточка поможет вытянуть и придать дополнительный объем даже самым коротким волоскам. Чтобы сделать макияж безупречным, потребуется также ВВ-крем или же легкая пудра для лица.

Графические линии

Это модная тенденция, которая снова и снова возвращается каждый сезон. Можно нарисовать классическую стрелку в стиле пин-ап, обвести глаз целиком или же провести незавершенную линию.

Все, что потребуется, – просто хорошая косметика и немного навыков. Для точного нанесения макияжа лучше всего подойдет черная жидкая подводка с тонкой кисточкой.

Подобное приспособление поможет очень точно и четко нарисовать линию даже тем, у кого нет особых навыков. Для проведения классической линии достаточно только нескольких быстрых штрихов от внутреннего уголка глаза до середины века, а затем дальше, до внешнего уголка. Такой макияж поможет сделать взгляд особо чувственным.

Теплые шоколадные тона

Основу этого макияжа составляют тени для век эффектных и стильных оттенков, в частности, красного, коричневого, темно-оранжевого, бежевого. Отлично смотрится смесь сатиновых, матовых и металлических теней.

Шоколадные тона просто отлично подойдут для создания тонкой линии, расположенной рядом с линией ресниц, которая помогает визуально сделать их толще. Чтобы подчеркнуть брови, стоит использовать матовый коричневый цвет и нанести немного светлых тонов под надбровную кость.

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Такой макияж подарит вам буквально мгновенный эффект лифтинга и поможет сделать глаза визуально больше. Отлично смотрится блестящий дымчатый макияж глаз, который хорошо сочетается с вечерними нарядами.

Достаточно только покрыть все веко мерцающим бежевым оттенком, а затем на половину века нанести медный оттенок и хорошо растушевать его.

Макияж губ

За время пандемии мы немного отвыкли красить губы. Однако этой осенью помады снова становятся актуальными. Большой популярностью пользуются красивые нюдовые тона, а также более выразительные оттенки, например красный.

Чтобы макияж выглядел идеально, сначала нужно обвести губы подводкой, а затем нанести помаду.

Естественность

В последнее время многие из нас отказались от макияжа, поэтому одной из основных тенденций является максимальная естественность. По-прежнему большой популярностью пользуется стиль «без макияжа», то есть нежный мейкап с акцентом на щеки.

Вместо слишком плотной и тяжелой основы стоит отдать предпочтение ВВ-крему, который поможет выровнять тон кожи, дополнительно увлажнить ее и придать максимально естественный вид.

Завершить все это нужно румянами нежного розового оттенка. Перед покрытием кожи нужно стряхнуть остатки средства с кисточки, чтобы не переусердствовать. Губы можно подчеркнуть нежной розовой помадой.