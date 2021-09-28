Модный словарь: чем отличается свитер от джемпера и что такое дастер (называем вещи своими именами)

Все мы знаем, что мода стремительно развивается. Каждый новый сезон она дарит нам десяток новых трендов. За этой капризной особой угнаться практически невозможно, особенно если “плавать” в названиях составляющих элементов гардероба. Сложность заключается в том, что многие модные термины и определения являются заимствованными. Сегодня мы проведем краткий ликбез по стилю.

Чем свитер отличается от пуловера, джемпера и водолазки?

На первый взгляд вся трикотажная одежда похожа друг на друга: те же длинные рукава, те же узоры, та же пряжа. Вот почему многие современные модницы называют все вязаные изделия без пуговиц свитером. Однако классический свитер – это предмет из плотной шерсти или полушерсти с длинными рукавами, манжетами и воротником-стойкой.

Свитера в наши дни имеют узоры, многоцветные комбинации и свободный крой. Такую универсальную вещицу можно носить с чем угодно: с джинсами, брюками, леггинсами, юбками и даже с легкими платьями. Плюсом свитера является то, что он не требует шарфа при ношении с верхней одеждой.

Джемпером является вязаное или трикотажное изделие без воротника, которое также надевается через голову. Однако джемпер, как правило, тоньше свитера. Изделие имеет круглый или квадратный вырез под горло или горловину-лодочку.

В современных образах для переходного периода джемпер также можно комбинировать с чем угодно. Но за счет более тонкой структуры джемперы могут становиться частью многослойных образов в тандеме с рубашками, футболками и пиджаками.

Пуловеры и водолазки

Под термином “пуловер” понимают джемпер с V-образным вырезом. Чем глубже последний, тем больше шансов носить изделие поверх рубашек или блуз. Если вы планируете сделать пуловер верхним слоем многослойного аутфита, тогда выбирайте изделие оверсайз. Если же вы хотите составить многослойный образ с пиджаком или вязаным жилетом, тогда отдайте предпочтение водолазке в качестве нижнего слоя

В отличие от джемпера и пуловера, водолазка по своей форме больше всего напоминает свитер. Хотя бы за счет своего высокого горловины, которая при ношении обычно загибается вдвое. Тем не менее, водолазки шьются из очень тонкого трикотажа и чаще всего имеют полное облегание по фигуре. За счет этой особенности изделие является идеальным кандидатом для создания нижнего слоя в тандеме с блейзерами, вязаными жилетами или джемперами.

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Гленчек

Клетчатые орнаменты тартан имею несколько разновидностей. Самым популярным и узнаваемым из них является шотландская клетка. Однако этой осенью на модную авансцену вышел более сдержанный клетчатый узор гленчек, который при детальном рассмотрении напоминает “гусиную лапку”.

В этом модном ныне орнаменте чередуются ромбовидные, прямоугольные и квадратные блоки. Чаще всего производитель выбирает серо-черно-белую цветовую гамму. Ткань с орнаментом гленчек идеально подходят для пошива брючных костюмов, юбок миди, пиджаков и даже пальто. Лучше всего этот благородный узор носить в тандеме с однотонными рубашками ил водолазками, чей цвет дублирует оттенок одной из его полос.

Дастер

Этот элемент верхней одежды вошел в женскую моду благодаря ковбоям. “Пыльником” называется пальто-халат с поясом, но без пуговиц. Сейчас такая вещица является неотъемлемым элементом образов в стиле кэжуал.

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Носят ее в тандеме с джинсами и кроссовками, брючными костюмами, а иногда с макси-юбками и ботильонами. Но еще каких-то пару веков назад “дастер” защищал брюки американских ковбоев от пыли при езде верхом.

Джегинсы

Эти обтягивающие штанишки получились путем “скрещивания” джинсов и легинсов. Иными словами, эластичная джинсовая ткань легла в основу обтягивающих штанишек без застежек. Несмотря на засилье одежды оверсайз, джегинсы в наши дни по прежнему в ходу. По причине того, что они приводят к балансу силуэт, включающий в себя чрезмерно объемный верх.

Джоггеры

Изначально джоггеры создавались как чисто спортивная одежда для пробежек где-нибудь в парке. Однако с расцветом популярности стиля спорт-шик беговые штаны с манжетой по низу стали неотъемлемой частью базового гардероба женщин. Отсутствие молнии спереди, удобная резинка со шнурком и свободный крой оставляют модницам свободу перемещения.

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В наши дни вместо эластичной манжеты в нижней части джоггеры имеют резинку, сбоку у изделий могут наблюдаться декоративные накладные карманы. Такие удобные брючки можно носить не только со спортивной одеждой и кроссовками, но и с обувью на высоком каблуке и пиджаками.

Кросс-боди

Этим заимствованным словом называют сумку с длинным ремешком, которую перекидывают через плечо. В наши дни размер кросс-боди довольно мал и рассчитан на то, чтобы поместить туда телефон, кредитки и ключи.

Впрочем, функционал у этого аксессуара на так важен. Ремешки у кросс-боди съемные. И если вам надоела простая лямка из экокожи или текстиля, вы всегда можете поменять ее на декоративную цепочку.

Мессенджер

А вот еще один очень модный аксессуар. Речь идет о сумке прямоугольной формы, в которую можно поместить небольшую косметичку или электронную книгу. Популярность сумок с регулируемым ремешком и удобной ручкой обусловлена вынужденными поездками в метро. Модницы обожают мессенджеры, которые закрываются на магнитный клапан и чаще всего имеют яркие расцветки.