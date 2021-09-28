 

В Беларуси застрелили из ружья сотрудника КГБ. Видео

28.09.2021, 23:36, Новости дня
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В КГБ утверждают, что в квартире могли находиться “лица, причастные к террористической деятельности”.

“В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен”, – заявили в комитете.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

“Еврорадио” в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что сотрудника КГБ убили в Минске. Убитый в квартире на улице Якубовского мужчина был сотрудником IT-компании EPAM Systems по имени Андрей З. 

Портал “Хартия’97” называет его полное имя – Андрей Зельцер. 

Белорусское агентство БЕЛТА опубликовало в YouTube видеозапись инцидента, которую снимали с двух камер. Одна снимала происходящее со стороны силовиков, а другая – внутри квартиры. Вначале записи силовики, одетые в гражданскую одежду, представляются милицией и взламывают дверь в квартиру. На видео из квартиры видно, как мужчина в белой футболке ждет их с ружьем. Судя по записи, с ним была женщина, которая также снимала происходящее на телефон. Силовикам удалось попасть внутрь, мужчина крикнул: “Стреляю!” – и выстрелил из ружья.

Сотрудники EPAM позднее подтвердили, что человек на видео – это их коллега Андрей Зельцер, сообщило “Радыё Свабода”. У него были жена и сын. В IT-компании Зельцер работал с 2016 года.

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Видео: belta movies / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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