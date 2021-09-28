 

Разумков рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским

28.09.2021, 23:36, Новости дня
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Разумкова спросили, слышит ли он критику в разговоре с Зеленским.

“Я давно не общался с Зеленским в таком формате… Я думаю, что несколько недель”, – ответил глава Рады.

Разумков уточнил, что этот разговор был не об олигархах.

Контекст:

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также другими представителями Офиса президента.

В конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание. 

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

“Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере хочется в это верить”, – говорил он. 

10 февраля 2021 года “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова, и хочет на его место поставить первого вице спикера Руслана Стефанчука, но через несколько дней замглавы фракции “Слуга народа” и глава этой партии Александр Корниенко говорил, что в ходе одного из последних совещаний с Зеленским “не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком”. Стефанчук заявлял об отсутствии амбиций стать главой парламента. 

В сентябре возник конфликт между Разумковым и фракцией “Слуга народа”. Спикер вопреки решению депутатского объединения направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.  

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.  

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Разумков заявлял, что за место главы Рады “не держится”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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