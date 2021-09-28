Сотрудники НАБУ и САП провели обыски в Харькове. СМИ пишут, что дело связано с нардепом от “Слуги народа” Куницким

У кого именно проводятся обыски и другие детали в НАБУ не сообщили, ссылаясь на тайну следствия. Мероприятия санкционировал следственный судья Высшего антикоррупционного суда, отметили в бюро.

Источники “Украинской правды” и программы “Радіо Свобода” “Схемы” сообщили, что дело связано с нардепом от “Слуги народа” Александром Куницким.

Обыски проходили в офисе компании “Автоэнтерпрайз”, дома у ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутата от “Слуги народа” из Харьковского горсовета Алины Мустафаевой, пишет “Украинская правда”. Никонов, который является помощником Куницкого, заявил, что ничего не знает, а НАБУ отобрало у него два телефона, ноутбук и сломало двери дома.

Общественное сообщило, что их журналистов не пустили в офис “Автоэнтерпрайза”. Люди, которые работают рядом, подтвердили, что утром 28 сентября в соседней организации работали силовики.

Контекст:

НАБУ в декабре 2020 года начало уголовное производство в отношении Куницкого после расследования журналистов программы “Схемы”. В расследовании утверждалось, что Куницкий помогал продвигать интересы фирмы “Автоэнтерпрайз” – харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров, изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Так, Куницкий адресовал одно депутатское обращение “ДТЭК Киевские электросети”. В нем он интересовался возможностью установки электрозарядной станции возле дома на Печерске в Киеве, где он арендовал квартиру.

Печерский районный суд Киева 11 июня этого года закрыл производство в отношении Куницкого “в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения”.

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