15 самых странных вкусовых сочетаний в еде, которые оценят только женщины в период беременности

На вкус и цвет, как мы все помним еще с детства, товарищей нет. Однако все мы любим попробовать что-то новое, какое-то необычное сочетание вкусов.

Но во всем есть своя грань, а не которые люди не замечают ее, как беременные женщины, которые могут наслаждаться солеными огурцами со сгущенкой и другими подобными изысками. В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи.

Селёные чипсы и Нутелла! Обязательно попробуйте!

Тосты с арахисовой пастой и лучком.

Как вам такое сочетание арбуз и горчица?

Когда одновременно захотелось и сладкого и острого

Этот парень с детства влюбился в варёный белок с кетчупом, да еще и с таким количеством

Пицца с фасолью и яйцом

Любимый сэндвич моего отца с сырым говяжий фаршем, луком и перцем на твердом хлебе

Как вам такое сочетание: макароны со сладкой нутеллой и сыром.

Мой друг всегда добавляет в ледяную колу арахис

Совет на вечер: завернуть «Орео» в бекон и обжарить на сковороде

Или просто бекон обжарить в шоколаде.

Как вам идея заморозить суп как эскимо?

Соленые огурцы в шоколаде

Продолжение экспериментов с огурцами