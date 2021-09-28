15 самых странных вкусовых сочетаний в еде, которые оценят только женщины в период беременности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На вкус и цвет, как мы все помним еще с детства, товарищей нет. Однако все мы любим попробовать что-то новое, какое-то необычное сочетание вкусов.
Но во всем есть своя грань, а не которые люди не замечают ее, как беременные женщины, которые могут наслаждаться солеными огурцами со сгущенкой и другими подобными изысками. В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи.
Селёные чипсы и Нутелла! Обязательно попробуйте!
Тосты с арахисовой пастой и лучком.
Как вам такое сочетание арбуз и горчица?
Когда одновременно захотелось и сладкого и острого
Этот парень с детства влюбился в варёный белок с кетчупом, да еще и с таким количеством
Пицца с фасолью и яйцом
Любимый сэндвич моего отца с сырым говяжий фаршем, луком и перцем на твердом хлебе
Как вам такое сочетание: макароны со сладкой нутеллой и сыром.
Мой друг всегда добавляет в ледяную колу арахис
Совет на вечер: завернуть «Орео» в бекон и обжарить на сковороде
Или просто бекон обжарить в шоколаде.
Как вам идея заморозить суп как эскимо?
Соленые огурцы в шоколаде
Продолжение экспериментов с огурцами
Смотреть комментарии → Комментариев нет