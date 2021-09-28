 

15 самых странных вкусовых сочетаний в еде, которые оценят только женщины в период беременности

28.09.2021, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На вкус и цвет, как мы все помним еще с детства, товарищей нет. Однако все мы любим попробовать что-то новое, какое-то необычное сочетание вкусов.

Но во всем есть своя грань, а не которые люди не замечают ее, как беременные женщины, которые могут наслаждаться солеными огурцами со сгущенкой и другими подобными изысками. В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи.

Селёные чипсы и Нутелла! Обязательно попробуйте!

Тосты с арахисовой пастой и лучком.

Как вам такое сочетание арбуз и горчица?

Когда одновременно захотелось и сладкого и острого

Этот парень с детства влюбился в варёный белок с кетчупом, да еще и с таким количеством

Пицца с фасолью и яйцом

Любимый сэндвич моего отца с сырым говяжий фаршем, луком и перцем на твердом хлебе

Как вам такое сочетание: макароны со сладкой нутеллой и сыром.

Мой друг всегда добавляет в ледяную колу арахис

Совет на вечер: завернуть «Орео» в бекон и обжарить на сковороде

Или просто бекон обжарить в шоколаде.

Как вам идея заморозить суп как эскимо?

Соленые огурцы в шоколаде

Продолжение экспериментов с огурцами



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Мнение: ««Учитесь Питаться Святым Духом!» – мудро скажет Дмитрий Песков»

05.10 / Тайну исчезновения Верки Сердючки раскрыл рунолог Игорь Вечерский

02.09 / Ученые предложили первое специфическое лечение обмороков

31.03 / Мнение: “Аллея славы” в Кургане

06.05 / Мнение: Потерянный май

23.07 / Мнение: Разгул демократии в Чикаго

19.03 / «Во что я ввязался, что я себе устроил?!!»

19.08 / Небольшие изменения в питании улучшат здоровье и помогут спасти планету

28.10 / Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

04.07 / Мнение: Про переходы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика