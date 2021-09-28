 

На нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» в Белоруссии произошел пожар

28.09.2021, 23:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа территории белорусского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Нафтан» в Витебской области произошло возгорание, сообщило МЧС Белоруссии.

«При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием. Происходит факельное горение на отметке плюс три метра», – сообщило МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 22.05 факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС. (…) В 22.14 пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 23 июня пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии, в результате оказалось нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей республики.



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