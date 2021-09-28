 

ЛНР обвинила ВСУ в создании новой горячей точки в Донбассе

28.09.2021, 23:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРайон подконтрольного провозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе становится новой горячей точкой в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

«Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня… Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтвержденным координатором (от ОБСЕ)», – приводит слова Ковшарь РИА «Новости».

Она уточнила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Она уточнила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах.

«При этом на наши неоднократные предложения задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в действующем составе по всем украинским претензиям ответ от Украины один – отказ», – дополнила пресс-секретарь делегации республики.

Во вторник в видеорежиме прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР заявили, что на заседании подгруппы по безопасности республики планировали обсудить уточненный координационный механизм по перемирию. Ранее в ЛНР заявляли, что более половины обстрелов республики со стороны ВС Украины приходятся на участок в районе планируемого к открытию КПП «Первомайск-Золотое».

Напомним, в воскресенье в ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник. В прошлый четверг в ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе.



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