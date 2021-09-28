NBC – лагерь гаитянских беженцев опустел, но проблема мигрантов никуда не делась

Большинству из гаитянских мигрантов, которые находились в техасском лагере, разрешили остаться в США и подтверждать статус беженца в суде. При этом судьба тысяч нелегалов, которые «добровольно» вернулись в Мексику, всё ещё остаётся неопределённой, передаёт NBC News.

Лагерь, в котором когда-то жили около 15 тысяч мигрантов, в основном гаитян, теперь пустует. Большинству из них разрешили остаться в США, чтобы отстаивать своё дело в суде.

КРИС УОЛЛЕС, ведущий Fox News: Сколько человек выпустили в США?

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Их выпустили на определённых условиях. И я думаю, речь идёт о примерно десяти тысячах или около того… о 12 тысячах.

Иммиграционным судьям теперь предстоит определить, депортировать ли этих людей или разрешить им остаться в США в качестве беженцев. Многие из них сейчас живут с семьями, поручителями или в приютах в разных уголках страны.

ШЕЙЛА ДЖЕКСОН ЛИ, член палаты представителей конгресса США от Техаса: Существует возможность проявлять гуманизм при решении проблемы мигрантов, которые спасаются от преследований, которых, если так можно выразиться, гонит страх.

Ещё 8 тысяч мигрантов добровольно возвращаются в Мексику и более 2 тысяч депортируются самолётами в Гаити.

МИГРАНТ: Я вернулся в Мексику после того, как узнал, что многих гаитян депортировали в Гаити, поэтому я испугался. Возвращаться в Гаити мне будет непросто, знаете ли, потому что там нет работы, а ещё у нас нет президента. Всё сложно.

Большинство мигрантов покинули Гаити много лет назад. Они селились в Южной, Центральной Америке и Мексике, прежде чем добраться до границы с США.

Сегодня утром губернатор Техаса обвинил администрацию Байдена в пограничном кризисе…

ГРЕГ ЭББОТ, губернатор Техаса: Они создали магнит, который притягивал эти огромные группы гаитян.

…и выступил в защиту неоднозначных действий пограничников.

ГРЕГ ЭББОТ: Если вы рискуете потерять работу у президента, который отказывается от своих обязанностей по охране границы, то для вас есть работа в штате Техас. Я вас найму.

И вместе с тем тысячи людей, находящихся в Мексике, продолжают смотреть с надеждой в неопределённое будущее.

И, Гуад, сколько мигрантов сейчас остаётся под стражей пограничной службы?

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC: В свежем официальном отчёте говорится, что в центрах временного содержания по всему региону всё ёщё находятся пять тысяч мигрантов, которые потенциально могут получить статус беженцев в США. Кейт?

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.