Папа римский Франциск планирует посетить Украину в 2022 году

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28.09.2021, 22:42, Новости дня
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Журналист католического информационного агентства спросил архиепископа, ожидает ли Украина визита папы Франциска.

Мокшицкий заявил, что “узнал, что святейший отец планирует такой визит в следующем году”.

В то же время точная дата визита папы Франциска пока неизвестна.

Контекст:

Глава Ватикана посещал Украину лишь однажды – в 2001 году с пятидневным визитом в Киеве и Львове находился ныне покойный Иоанн Павел II.

В марте 2021 года папу Франциска приглашал в Украину премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце июня президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с понтификом заявил, что его визита ждет прежде всего народ Украины.  

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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