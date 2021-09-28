 

ПАСЕ выбрала судью от России в ЕСПЧ, раньше комитет отклонял российских кандидатов

28.09.2021, 22:42, Новости дня
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Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет. Сейчас судьей от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года, Лобов вступит в должность в январе 2022-го.

Список из трех кандидатов, среди которых был Лобов, предоставил Кремль. В июне комитет ПАСЕ по выбору судей отклонил всех кандидатов в связи с нарушениями при отборе кандидатов в России. Однако комитет изменил свое решение после того, как российские власти предоставили “дополнительную информацию о процедуре отбора”, и в сентябре все три претендента успешно прошли собеседование в Страсбурге, которое предшествует голосованию, сообщило “Радио Свобода”.

Лобов с 1997 года работает в аппарате Совета Европы (СЕ), с 2014-го возглавляет там департамент политики и сотрудничества в области прав человека.

Опыт работы в ЕСПЧ у Лобова уже есть. Свою карьеру он начинал как советник по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений, позже работал начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ.

Контекст:

В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Как поясняется на сайте ПАСЕ, при выборе трех кандидатов государства должны обеспечить справедливость и прозрачность процедуры. Все кандидаты должны иметь соответствующую юридическую квалификацию и опыт, а также владеть английским и французским языками. После того, как Ассамблея получает список кандидатов, комитет по выборам судей в ЕСПЧ в первую очередь оценивает справедливость и прозрачность национальной процедуры, а затем проводит собеседование с каждым из кандидатов и внимательно изучает их резюме. После этого кандидата, который станет судьей, выбирает ПАСЕ тайным голосованием.

Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляет судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. В мае Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ – это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры. 27 сентября ПАСЕ отклонила украинский список кандидатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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