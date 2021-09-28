 

СБУ заявила о разоблачении коррупционной схемы на Запорожской таможне

28.09.2021, 22:42, Новости дня
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Таможенники умышленно нарушали процедуру административных взысканий, они организовали схему в 2019 году, утверждают правоохранители.

Должностные лица сотрудничали с предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов. По одному из установленных фактов из-за служебной халатности чиновников госбюджет недополучил 42 млн грн, рассказали в СБУ.

Это произошло потому, что один из сотрудников не выполнил надлежащим образом свои обязанности и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд. Таким образом, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания, сообщили в пресс-центре.

Одному из сотрудников таможни сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, следствие устанавливает всех причастных к коррупционной схеме.

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также штрафа от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 – 12 750 грн) или без такового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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