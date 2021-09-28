 

В Крыму оккупанты ворвались к 74-летней матери украинского добровольца и отвезли ее в управление ФСБ – Денисова

28.09.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Денисовой, в квартиру 74-летней женщины ворвались 12 силовиков. В результате обыска в доме была сломана мебель и повреждены личные вещи. Телефон и другие электронные носители информации изъяли.

Сотрудники ФСБ проводили обыски с абсолютным нарушением процессуальных прав: без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов, подчеркнула уполномоченный по правам человека.

После трехчасового обыска силовики увезли женщину в следственное управление ФСБ, где ее безосновательно держали несколько часов.

“Считаю такие незаконные и циничные действия представителей так называемой полиции, ФСБ и Следственного комитета в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной правительству территории”, – написала Денисова. 

Она обратилась к генпрокурору РФ с требованием немедленно провести проверку незаконного проникновения в помещение гражданки Украины и дальнейшего ее задержания.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/400285571452721

Сам Краснов рассказал, что мать позвонила ему в 5.00, успела сказать, что двери в ее квартиру в Симферополе выбивают неизвестные, и после этого связи с ней не было шесть часов.

Краснов отметил, что прописан в этой квартире. Он добавил, что это уже четвертый обыск с 2014 года, в прошлый раз двери выламывали из стены ломом.

По информации добровольца, женщину отвезли в управление не ФСБ, а Следкома, где допрашивали о нем и его жене. 

“По словам нападавших, они искали меня, что, конечно, полный абсурд. Будто бы я 11 сентября вернулся в Симферополь (не был там с 2013 года). Рассказывали какой-то бред, что я “возглавляю татарский батальон” и занимаюсь терроризмом в АТО”, – написал Краснов. 

Он подчеркнул, что эти репрессии не случайны и что он знает, кто написал заявление о том, что он якобы в Крыму, но имен не назвал.

https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/3134466366789747

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Бурба о возможном участии Украины в задержании “вагнеровцев” в Беларуси: Попытка нанести существенный вред репутации спецслужб

03.07 / В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

16.02 / Командующий ВМС Украины Неижпапа: Россия превратила Крым в самую мощную военную базу

15.02 / На Australian Open не осталось украинцев. Проиграла и Людмила Киченок

20.01 / Искусственный интеллект займется кибербезопасностью

14.08 / МВД Белоруссии обещало проверить случаи насилия в отношении журналистов

05.09 / Компания Samsung на фоне коронавируса построит крупный фармацевтический завод

15.12 / Стартовый комплекс на Байконуре повредили при пуске «Союза»

02.07 / Захарова оценила блокировку семи российских телеканалов в Латвии

08.09 / Мать вызвала скорую на пятый день. Подробности отравления детей грибами в Винницкой области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика