В Крыму оккупанты ворвались к 74-летней матери украинского добровольца и отвезли ее в управление ФСБ – Денисова

По словам Денисовой, в квартиру 74-летней женщины ворвались 12 силовиков. В результате обыска в доме была сломана мебель и повреждены личные вещи. Телефон и другие электронные носители информации изъяли.

Сотрудники ФСБ проводили обыски с абсолютным нарушением процессуальных прав: без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов, подчеркнула уполномоченный по правам человека.

После трехчасового обыска силовики увезли женщину в следственное управление ФСБ, где ее безосновательно держали несколько часов.

“Считаю такие незаконные и циничные действия представителей так называемой полиции, ФСБ и Следственного комитета в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной правительству территории”, – написала Денисова.

Она обратилась к генпрокурору РФ с требованием немедленно провести проверку незаконного проникновения в помещение гражданки Украины и дальнейшего ее задержания.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/400285571452721

Сам Краснов рассказал, что мать позвонила ему в 5.00, успела сказать, что двери в ее квартиру в Симферополе выбивают неизвестные, и после этого связи с ней не было шесть часов.

Краснов отметил, что прописан в этой квартире. Он добавил, что это уже четвертый обыск с 2014 года, в прошлый раз двери выламывали из стены ломом.

По информации добровольца, женщину отвезли в управление не ФСБ, а Следкома, где допрашивали о нем и его жене.

“По словам нападавших, они искали меня, что, конечно, полный абсурд. Будто бы я 11 сентября вернулся в Симферополь (не был там с 2013 года). Рассказывали какой-то бред, что я “возглавляю татарский батальон” и занимаюсь терроризмом в АТО”, – написал Краснов.

Он подчеркнул, что эти репрессии не случайны и что он знает, кто написал заявление о том, что он якобы в Крыму, но имен не назвал.

https://www.facebook.com/Krasnov.Stanislav/posts/3134466366789747

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

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