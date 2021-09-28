ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить более 15 тысяч евро «Новой газете»

…за необоснованные претензии к статьям о «фильтрах Петрика».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить более 15 тысяч евро «Новой газете» и ее журналистам за необоснованные претензии к статьям 2010 года о партийной программе «Единой России» «Чистая вода». Текст решения Европейского суда имеется в распоряжении «Новой газеты».

ЕСПЧ постановил, что суды в РФ нарушили статью 10 Конвенции о правах человека, которая гарантирует свободу выражения мнения. «Национальные суды не учли должным образом принципы и критерии, установленные прецедентной практикой ЕСПЧ в отношении уравновешивания права на уважение частной жизни и права на свободу выражения», — говорится в решении суда.

Европейский суд присудил 10,5 тысяч евро «Новой газете», а также по 2,5 тысячи евро журналистам Алексею Полухину и Валерию Николаеву.

Решения национальных судов о привлечении к гражданской ответственности было непропорциональным вмешательством в осуществление права на свободу выражения мнения, говорилось в заявлении, поданном в Европейский суд.

В мае 2010 года изобретатель Виктор Петрик подал на «Новую газету» в суд. Поводом послужила статья «На чистую воду» Полухина, рассказываюшая о партийной программе «Единой России» «Чистая вода». Также про эту программу писал Николаев.

Фильтры для воды, известные как «фильтры Петрика» по названию их создателя, вызвали критику со стороны экспертного сообщества и значительное внимание общественности. Журналисты «Новой» Полухин и Николаев в своих материалах рассказывали, что тогдашний спикер Государственной Думы РФ Борис Грызлов продвигал интересы производителя фильтров, лоббируя их установку в государственных школах и больницах.

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Истцом выступило ООО «Холдинг «Золотая формула», единственным учредителем которого является исследователь Виктор Петрик. Он требовал обязать издания опровергнуть «порочащие деловую репутацию компании» сведения и взыскать с ответчиков 21 162 700 рублей компенсации морального вреда. Дело рассматривал Арбитражный суд Петербурга.

29 декабря 2010 года суд удовлетворил требования «Золотой формулы» частично. Основываясь на «экспертном заключении», он постановил выплатить истцу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также написать опровержение. Вышестоящие национальные суды оставили это решение в силе, и «Новая газета» обратилась в ЕСПЧ.

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