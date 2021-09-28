Захарова отреагировала на удаление немецких каналов RT на YouTube

Американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube.

«Для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьезные обвинения» или «формальные поводы»… Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, на этот счет готовится комментарий. «Он понравится всем, особенно немецким журналистам», – добавила официальный представитель МИД России.

Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.