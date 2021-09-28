В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой

Пользователи американской интернет-платформы Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других. Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% – со сложностями при поиске, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube.

В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики.