 

Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT

28.09.2021, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, сообщается в письме ведомства, адресованного американской корпорации Google.

«Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», – приводит выдержку из письма РИА «Новости».

Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google.

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», – говорится в тексте письма.

Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, информирует Роскомнадзор.

«В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов RT DE… и Der Fehlende Part…, принадлежащих российскому СМИ… Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – говорится в письме Роскомнадзора в Google.

Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube.

В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Кот вынудил пилотов прервать полет в Катар

06.05 / МВФ продолжает дискуссии с Украиной и ожидает большего прогресса для выделения транша

05.07 / “Карпаты” не явились на игру в Мариуполь, это означает снятие команды с чемпионата

29.07 / Доктор Мясников дал совет о правильном и эффективном похудении

08.04 / Компания Apple обновила сервис «Локатор»

20.08 / Ученый объяснил, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе

11.09 / Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму

31.05 / Во Львовской области разоблачили схему незаконного присвоения государственных лесных участков – СБУ

27.04 / Radio Zet – не намерены молчать — Вышеградская четвёрка предупредила Россию о последствиях агрессивных действий

07.06 / 1+1 – экс-депутат российской Госдумы Гудков сбежал на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика