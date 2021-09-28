Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, сообщается в письме ведомства, адресованного американской корпорации Google.

«Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», – приводит выдержку из письма РИА «Новости».

Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google.

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», – говорится в тексте письма.

Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, информирует Роскомнадзор.

«В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов RT DE… и Der Fehlende Part…, принадлежащих российскому СМИ… Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – говорится в письме Роскомнадзора в Google.

Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube.

В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов.