WSJ – Пентагон хочет использовать российские базы в Центральной Азии для борьбы с терроризмом

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на переговорах в Финляндии с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднял вопрос о размещении американских военных на российских базах в Таджикистане и Киргизии для сдерживания террористической угрозы из Афганистана, пишет в эксклюзивной статье The Wall Street Journal. Предложение о совместном использовании баз прозвучало со стороны Владимира Путина на саммите в Женеве, однако некоторые члены конгресса видят в нём прикрытие для сбора разведданных о США и их союзниках.



Reuters

Высокопоставленный представитель Пентагона обсудил со своим коллегой из России предложение президента Владимира Путина об использовании российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с потенциальной террористической угрозой из Афганистана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

Как стало известно изданию, в прошлую среду председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли по просьбе Совета национальной безопасности поднял этот вопрос на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По словам американских чиновников, во время встречи в Хельсинки Герасимов отвечал уклончиво. Официальные представители генерала Милли и Кремля отказались дать комментарий по итогам встречи.

Некоторые члены конгресса подозревают, что Москва может преследовать скрытые цели. «Россия больше озабочена сбором разведданных на США и их союзников, чем обменом информации о террористических угрозах», — говорится в письме, которое в понедельник несколько высокопоставленных конгрессменов-республиканцев отправили министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену.

Авторы письма потребовали от администрации Байдена представить свой антитеррористический план, в том числе о переговорах с соседними с Афганистаном странами о размещении военных и вооружения. Ожидается, что во вторник конгресс допросит министра обороны Ллойда Остина и генерала Милли о планах Пентагона, а также о недавней встрече с представителем российских вооружённых сил и телефонных разговорах с китайскими коллегами в последние недели президентства Трампа.

В статье отмечается, что после вывода войск из Афганистана администрация Байдена ищет пути укрепить свою способность отслеживать потенциальную террористическую угрозу в этой стране и отвечать на неё. Хотя РФ и США разделяют беспокойство о террористической угрозе, возможность совместной работы между двумя государствами по вопросам контртерроризма сопряжена с трудностями, в основном политическими. Несколько лет назад конгресс запретил Пентагону тесное сотрудничество с этой страной, пока российские войска остаются на Украине или пока министр обороны не издаст особый указ.

Американская газета напоминает, что переговоры между американским и российским военными ведомствами уходят корнями в саммит между лидерами двух стран, который прошёл 16 июня в Женеве. Тогда Путин заявил, что, как и Китай, выступает против попыток Америки договориться с государствами Центральной Азии о размещении там военных.

Вместо этого глава РФ предложил США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии, однако, как указывают американские чиновники, было непонятно, говорил ли он это серьёзно. Администрация Байдена не раз подчёркивала, что готова сотрудничать с Россией в сферах, где у них совпадают интересы, в то же время не поддерживая её в других вопросах. На данный момент представители правительства не делали официальных заявлений о возможном развёртывании американских воинских частей на российских базах, пишет The Wall Street Journal.