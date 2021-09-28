CNN – КНДР обвинили в очередном запрещённом ракетном испытании

По данным южнокорейских военных, накануне Пхеньян нарушил международный запрет и запустил очередную ракету. Это уже третьи подобные испытания, которые страна проводит за этот месяц, передаёт CNN.



Reuters

КНДР запустила снаряд в воды у восточного побережья Корейского полуострова. Это произошло всего за несколько часов до того, как Сеул собирался опробовать свою новую подводную лодку, передаёт CNN.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи предполагает, что речь идёт об испытании ракеты малой дальности. По словам военных, они «сохраняют боеготовность» на случай возможных «дополнительных запусков» со стороны КНДР.

Во вторник официальное Министерство обороны Южной Кореи провело брифинг, посвящённый этому инциденту. Официальный представитель ведомства Бу Сын Чан сказал, что испытание Пхеньяна «достойно сожаления, так как оно произошло в очень важный момент для политической стабильности на Корейском полуострове».

Индо-тихоокеанское командование вооружённых сил США на Гавайях заявило, что консультируется с партнёрами по поводу северокорейского испытания. «Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала, территории Соединённых Штатов или для наших союзников, запуск ракеты подчёркивает дестабилизирующий эффект незаконной программы разработки оружия (КНДР)», — заявили американские военные.

Согласно международному праву, Пхеньяну запрещается проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Предыдущие подобные пуски были встречены осуждением и санкциями со стороны Совета Безопасности ООН, напоминает CNN.

Известие об испытаниях пришло незадолго до выступления представителя КНДР Кима Сона на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи чиновник посетовал на то, что межкорейские отношения «находятся в тени американского вмешательства», и раскритиковал Вашингтон за то, что он «провоцирует» Пхеньян своими военными учениями в регионе.

КНДР уже трижды проводила ракетные испытания в этом месяце. 11 и 12 сентября Пхеньян заявил, что провёл проверку крылатых ракет большой дальности. Затем, 16 сентября, как Северная, так и Южная Корея испытали баллистические ракеты, значительно увеличив напряжённость «в и без того самом нестабильном регионе на планете», отмечает CNN.

На днях высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян хочет наладить отношения с Сеулом. Она предложила восстановить отдел взаимодействия, разрушенный КНДР в прошлом году.

Министерство объединения Республики Корея приветствовало сообщение Ким о возможности проведения «конструктивных» переговоров. Но президент страны не дал официальных комментариев по этому поводу, подчёркивает CNN.