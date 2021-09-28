Мнение: МУС не будет расследовать преступления США в Афганистане

Краткая история расследования Международным Уголовным Судом военных преступлений США в Афганистане.

09.09.2018 – МУС заявил, что собирает расследовать предположительные факты военных преступлений США в Афганистане

10.09.2018 – США пригрозили МУС санкциями за попытку расследовать пресупления США в Афганистане

05.03.2020 – Международный Уголовный Суд разрешил расследовать военные преступления США в Афганистане

12.06.2020 – Президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против МУС, заявив, что США не признают его юрисдикцию.

12.06.2020 – В МУС назвали недопустимым санкции против МУС за попытку расследования преступлений США в Афганистане.

03.09.2020 – США наложили санкции на прокурора МУС за незаконные попытки включить военных США в свою юрисдикцию

27.09.2021 – Международный Уголовный Суд заявил, что не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане.

Жалкие импотенты.

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