 

Мнение: МУС не будет расследовать преступления США в Афганистане

28.09.2021, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Краткая история расследования Международным Уголовным Судом военных преступлений США в Афганистане.

09.09.2018 – МУС заявил, что собирает расследовать предположительные факты военных преступлений США в Афганистане
10.09.2018 – США пригрозили МУС санкциями за попытку расследовать пресупления США в Афганистане
05.03.2020 – Международный Уголовный Суд разрешил расследовать военные преступления США в Афганистане
12.06.2020 – Президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против МУС, заявив, что США не признают его юрисдикцию.
12.06.2020 – В МУС назвали недопустимым санкции против МУС за попытку расследования преступлений США в Афганистане.
03.09.2020 – США наложили санкции на прокурора МУС за незаконные попытки включить военных США в свою юрисдикцию
27.09.2021 – Международный Уголовный Суд заявил, что не будет расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане.

Жалкие импотенты.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / В Турции готовы обсуждать с США тему совместимости С-400 и F-35

23.09 / Закатываем фаршированный перец на зиму: рецепт точно станет фаворитом

30.04 / Татьяна Догилева обижалась на режиссеров, которые не предлагали ей интим

06.12 / Виталий Милонов заявил о неэффективности российской вакцины от гомосексуализма

21.03 / Нападение Байдена на Россию, годовщина Крымской весны, демонтаж камеры фиксации нарушений ПДД на Рублёвке и русский борщ в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

07.07 / Британские ученые оценили советский антисептик

20.07 / Мнение: По сколько будем скидываться?

03.09 / Головокружение от доспехов

04.03 / В Сколково разработали нано-дисплей, реагирующий на прикосновение пальца

22.11 / «Работает в государственной сфере»: Елена Воробей рассказала о своем любимом человеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика