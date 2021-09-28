Пока нет холодов, их еще рано отправлять в отставку: как вписать в свой осенний образ такие элегантные бермуды

Бермуды – элегантная деталь гардероба. Эти шорты высотой чуть выше колена можно вписать как в повседневный, так и в деловой образ. Многие считают, что бермуды подходят только для летнего сезона. Однако их можно вписать и в стильный осенний аутфит.

Бермуды традиционно были мужскими шортами. Свое название они получили благодаря британским солдатам, которые, пытаясь справиться с тропической жарой, носили укороченные брюки на острове Бермуды.

В 2021 удлиненные шорты продолжают находиться в списке трендовых вещей. Этот предмет гардероба можно носить даже осенью, если правильно сочетать его с остальными деталями образа.

Костюмный вариант

Осенью 2021 в моде костюмы с удлиненными шортами (главное фото). Модели сдержанных оттенков идеальны для офиса.

Если у вас есть летний костюм из легкой ткани, к примеру, льна или саржи, носите его и осенью. Однако не забудьте адаптировать его под холодный сезон.

Так, лодочки смените на ботинки или ботильоны, а под пиджак надевайте не легкую блузу, а теплую кашемировую водолазку. Впрочем, для теплых осенних дней подойдет и сочетание с плотной принтованной или контрастной рубашкой.

С жакетом оверсайз

Стильно смотрится комбинация удлиненных шортов и жакета свободного кроя. Оверсайз придает образу легкую небрежность.

Комбинация с жакетом – отличный офисный вариант. Если вы устали от юбок длины миди, удлиненные шорты станут отменной альтернативой.

Особенно хороши комплекты, в которых сочетается несколько фактур. К примеру, вы можете замиксовать кожаные шорты и шерстяной жакет.

С топами и рубашками

Шорты на высокой посадке отлично комбинируются с топами и рубашками. За счет завышенной талии создается пропорциональный силуэт.

Конечно, в осеннюю пору нельзя носить только топ и шорты. Чтобы утеплиться, составляйте многослойные комплекты с теплой одеждой.

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Так, поверх топа, футболки или майки вы можете надеть фланелевую рубашку или набросить плотную джинсовку.

В период бабьего лета побалуйте себя сочными комбинациями с принтованными рубашками и однотонными бермудами. Когда станет прохладнее, дополните лук жакетом в мужском стиле, теплым кардиганом, джинсовкой или косухой.

Осенью 2021 в моде джинсовые шорты чуть выше колена. Стильно смотрятся модели с необработанным краем. Демократичный деним комбинируйте с праздничными блузами, а когда погода перестанет радовать теплом, набросьте на плечи однотонный жакет или джинсовую куртку.

С туфлями и кроссовками

Температура выше ноля позволяет носить бермуды с открытыми сандалиями, босоножками, лодочками и сабо. Чтобы еще больше утеплиться, надевайте уютный джемпер или футболку из плотного хлопка, поверх которой можно набросить тренч или пиджак свободного кроя.

Погода огорчает дождем? Надевайте практичные кроссовки или ботинки на грубой подошве. Эта обувь выдержит все капризы осенней погоды и впишется как в деловой, так и в кэжуальный комплект. Если вы собираетесь надеть удлиненные шорты в офис, предпочтительно собирать аутфит с одеждой в сдержанной цветовой гамме.

Удлиненные шорты можно комбинировать с обувью различной стилевой направленности. Просто ориентируйтесь на остальные детали образа, чтобы составить гармоничный комплект.