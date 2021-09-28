 

Четверо россиян утащили ядерный реактор

28.09.2021, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Четверо россиян сумели сдвинуть и протащить 450-тонный атомный реактор.

Пусть недалеко (на 5 см не дотащили до 4 м), зато подобное было сделано впервые в мире. Энергетическая установка была установлена на тележку, спортсмены взялись за тросы, а под ноги поставили лестницу для лучшего упора.

По словам организатора рекорда Михаила Иванова, самым тяжелым оказалось сдвинуть всю конструкцию с места. И смазка помочь не могла: реактор просто выдавил ее всю собственным весом. Но у команды был немалый опыт: они уже втроем оттащили целый железнодорожный состав весом свыше тысячи тонн и 82-тонный погрузчик контейнеров. Так что если дизельный погрузчик купить пока особо не на что, в России всегда найдется другой выход из положения.

ОТР

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Приемный отец утонувшего мальчика умер от переживаний

24.08 / Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

02.02 / Кристина Асмус после развода запела песни Наташи Королёвой

15.07 / «Брал для следственного эксперимента»: суд закрыл дело против полковника полиции, в доме которого обнаружили 15 кг кокаина

17.08 / Жители Левобережного выберут лучшую обновленную зону отдыха в своем районе

25.12 / “Я не цепляюсь за кресло”: премьер-министр Армении Пашинян готов уйти в отставку

16.10 / Мнение: Письмо: “Рассказала ему про плюсов и минусов”

22.06 / Дзюба: «Поэтому сегодня обкакались» – Личное мнение

23.06 / Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19

01.11 / Билборд с цитатой Путина сдуло с Крымского моста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика