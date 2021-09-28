Четверо россиян утащили ядерный реактор

Четверо россиян сумели сдвинуть и протащить 450-тонный атомный реактор.

Пусть недалеко (на 5 см не дотащили до 4 м), зато подобное было сделано впервые в мире. Энергетическая установка была установлена на тележку, спортсмены взялись за тросы, а под ноги поставили лестницу для лучшего упора.

По словам организатора рекорда Михаила Иванова, самым тяжелым оказалось сдвинуть всю конструкцию с места. И смазка помочь не могла: реактор просто выдавил ее всю собственным весом. Но у команды был немалый опыт: они уже втроем оттащили целый железнодорожный состав весом свыше тысячи тонн и 82-тонный погрузчик контейнеров. Так что если дизельный погрузчик купить пока особо не на что, в России всегда найдется другой выход из положения.

ОТР

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