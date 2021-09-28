 

Новая группа ВМС США будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане

28.09.2021, 21:48, Новости дня
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Группа будет называться “Грейхаунд”. В нее войдут эсминцы “Дональд Кук”, который несколько лет находился в порту Рота в Испании, а также выполнял задачи в Черном море, и “Томас Хаднер”. Позднее к группе присоединится еще три корабля.

Название группы связано с фильмом 2020 года “Грейхаунд”, в котором группа союзных эсминцев защищает конвой в Северной Атлантике от немецких подводных лодок, отмечает USNI. 

Скриншот: 13newsnow.com

Оперативная группа “Грейхаунд” официально объявила о начальной боевой готовности 1 сентября, МакЛейн пояснил, что группа будет полностью готова к июню 2022 года. Она будет сотрудничать с подводными лодками США и вертолетами в проведении учений и выполнении задач.

“Стратегическая угроза нашей стране вошла в новую фазу, наши ключевые конкуренты развернули и продолжают развивать способности, стремясь создать угрозу для нашей страны… Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны на море”, – заявил во время церемонии открытия группы 27 сентября контр-адмирал США Брендан МакЛейн.

Контекст:

По информации USNI, ВМФ США переориентировал свои усилия на Атлантический регион из-за подводных возможностей России. В 2018 году Америка официально восстановила 2-й флот США, который охватывает Северную Атлантику и Восточное побережье, на фоне опасений по поводу российских подводных лодок, действующих в водах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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